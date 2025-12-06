Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 'Kalecik Kırsal Kalkınma Değerlendirme ve Planlama Toplantısı'nda ilçedeki çiftçi ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üretimi desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği desteklerine devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kalecik Belediyesi iş birliğinde 'Kalecik Kırsal Kalkınma Değerlendirme ve Planlama Toplantısı' düzenlendi. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal'ın da katıldığı toplantıda; muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, 2025 yılında Kalecik'te yapılan çalışmalar anlatıldı. Kuraklığa ve ilkbahar geç donlarına dayanıklı Aronya bitkisi ile Çörek Otu bitkisinin yetiştiriciliğine ve özelliklerine dair de önemli bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca toplantının sonunda; ABB bünyesinde bulunan üzüm sıkma makinelerinin Kalecik Belediyesi'ne devri için protokol imzalandı.