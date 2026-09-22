MHP Edirne İl Başkanlığı, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi Genel Merkez'deki makamında ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette; İl Sekreteri İlhan Koca, Teşkilat Başkanı Zennur Ağa ve KAÇEP Başkanı Nurhan Süer de yer aldı.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, MHP Edirne İl Teşkilatı tarafından geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlanan il ve ilçe kongre süreçleri hakkında Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'ye detaylı bir sunum yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli, İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindeki heyeti tebrik etti. Yeni dönemde gerçekleştirilecek teşkilat çalışmalarına ilişkin talimatlarını paylaşan Bahçeli, Edirne teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Başkan Bahçeli, kabulün sonunda tüm Edirneli hemşehrilerine selam ve muhabbetlerini iletti.

Ziyaret sonrasında MHP Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Nazik kabulleri, kıymetli değerlendirmeleri ve bizlere yol gösteren talimatları için Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Liderimizin izinde, Genel Başkanımızın emrinde; Edirne'miz için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.