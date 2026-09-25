CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan ve teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Savaş Üner, İpsala ilçesinde bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında il yönetimi, ilçedeki çalışmalar ve yerel gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala programı çerçevesinde Göksel Aykut'un misafiri olan İl Başkanı Becan ve İl Başkan Yardımcısı Üner, ilçe teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, bölgedeki parti faaliyetlerinin yanı sıra yerel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksel Aykut, 'CHP Edirne İl Başkanımız Sayın Özlem Becan ve İl Başkan Yardımcımız Sayın Savaş Üner'i İpsala'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri ve ilçemize olan ilgileri için başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.' dedi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM

CHP Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan değerlendirmelerde, bu tür saha ziyaretlerinin ilçe örgütleriyle bağı güçlendirmek ve yerel sorunları yerinde tespiti açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. İpsala temaslarının, önümüzdeki döneme yönelik stratejiler ve teşkilat içi koordinasyonun artırılması adına verimli geçtiği belirtildi.