CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasına sert sözlerle karşılık vererek Filistin'e destek mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, BM kürsüsünün katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan ve 70 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan sözlerini sert ifadelerle eleştirdi. Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan dili ise 'küstah' olarak nitelendirdi.

'SALONU TERK EDEN HEYETLER TARİHİ BİR TEPKİ GÖSTERDİ'

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk etmesini tarihî bir yanıt olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, bu tavrın uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan anlayışa karşı önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Netanyahu'nun boş kalan salona konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'İnsanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur' ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ'

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politikadaki temel ilkesinin 'Yurtta barış, dünyada barış' olduğunu hatırlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisi olarak ezilen Filistin halkının, barışın ve adaletin yanında olduklarını belirterek, kalıcı çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti ve iki devletli çözümle sağlanabileceğini ifade etti.

'FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR'

Açıklamasını, 'Filistin halkı yalnız değildir' sözleriyle tamamlayan Kılıçdaroğlu, katliamların failleri ile sessiz kalanların bir gün uluslararası adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler kürsüsü, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir!



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'nda; Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 25, 2026