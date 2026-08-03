MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin siyaset, akademi, bilim ve teknoloji ilişkisine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Yıldız, güçlü devlet olmanın yolunun bilimsel bilgi üretimi, teknolojik kapasite ve doğru kamu politikaları geliştirmekten geçtiğini ifade etti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyaset, akademi ve bilim arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Yıldız'ın aktardığı değerlendirmede, siyasetin temel işlevinin toplumsal sorunlara çözüm üretmek olduğu belirtilirken, her milletin kendi siyasi kültürü ve değerleri doğrultusunda sorunlara yaklaşım geliştirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Türk milletinin milli karakterine uygun bir siyaset felsefesi geliştirmesinin önemli olduğu ifade edilerek, bu sürecin akademi, bilim ve teknik kaynaklardan beslenmesi gerektiği kaydedildi. Bahçeli'nin değerlendirmelerinde, akademinin yalnızca teorik bilgi üreten bir alan olarak görülmemesi gerektiği belirtilirken, bilim ve teknolojinin kalkınmadan güvenliğe, sağlıktan eğitime kadar toplumun tüm alanlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli,



'En basit ifade ile siyaset, insani toplumsal hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretme etkinliği olarak tanımlanabilir.

Her milletin bir siyasi kültürü, sorunları tanımlama ve çözme konusunda farklı bakışları olabilir ve bu çok doğaldır.

Bu: — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 3, 2026

'Akademi, bilim-teknik ve siyaset arasında kurulmuş olan sağlıklı bir bağ, güçlü devlet olmanın en temel dinamiklerinden biridir.' görüşüne yer verilen açıklamada, üniversitelerin ürettiği nesnel ve güvenilir bilginin toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynadığı ifade edildi. Bilgi ile güç arasındaki ilişkinin günümüzde devletlerin varlığını sürdürebilmesi açısından kritik hale geldiği belirtilen değerlendirmede, teknolojik gelişmelerin ülkelerin küresel rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada; enerji sistemleri, savunma sanayii, yapay zekâ ve biyoteknoloji gibi alanların akademinin çalışma alanları olmasının yanı sıra devletlerin stratejik kapasitesini de doğrudan etkilediği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesinde, kamu yararını gözeten ve devleti güçlü kılmayı amaçlayan siyasetin, bilgi üretimi, teknolojik kapasite ve toplumsal sorunlara çözüm üretme kabiliyetiyle doğru orantılı olduğu belirtildi. Ayrıca MHP'nin eğitim faaliyetleri ve bilgi üretim süreçlerini yükseköğretim düzeyinde kurumsallaştırdığı ifade edilerek, geçmişi doğru kavrayan, bugünü analiz eden ve geleceğe yönelik hedefler belirleyen siyasi yapıların bilgiye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.