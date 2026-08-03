CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, parti değiştirmeyi düşünen belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, seçim dönemi tamamlanmadan partiden ayrılmanın siyasi etik açısından doğru olmayacağını savundu. Özkan, istifa edenlerin görevlerinden de ayrılması gerektiğini belirterek, 'Kişiler gelir geçer, CHP bakidir' mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmeyi veya başka bir partiye geçmeyi düşünen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine yönelik açıklama yaptı.

Başkan Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye başkanları ve meclis üyelerinin yalnızca CHP seçmeninden değil, iktidar değişikliği isteyen farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin de oylarıyla göreve geldiğini belirterek, seçmenlere karşı siyasi sorumluluklarının bulunduğunu ifade etti. Seçim dönemi tamamlanmadan CHP'den istifa edilmesinin siyasi etik açısından doğru olmadığını dile getiren Özkan, 'Eğer partimizden istifa edecekseniz, bulunduğunuz makamlardan da istifa etmeniz gerekir' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özkan, parti değişikliklerinin belediye meclislerindeki siyasi dengeleri etkileyebileceğini belirterek, bu durumun ilerleyen süreçte belediye başkan vekillikleri, meclis komisyonları ve yerel yönetimlerde siyasi kayıplara yol açabileceğini savundu.

'ESTİRİLEN KÖR FIRTINAYA KARŞI DİK DURUN' ÇAĞRISI

Açıklamasında cezaevinde bulunan belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarına da değinen Özkan, güçlü bir CHP'nin bu kişilere moral ve hukuki mücadelelerinde destek sağlayacağını ifade etti. Parti değişikliğinin yalnızca kişisel çıkarlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özkan, 'Sadece şahsi ikballerinizi düşünerek istifa ettiğinizde, siyasi ömrünüzü tamamlamış ve tarihin tozlu raflarında yerinizi almış olursunuz.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu vurgulayan Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, partililere birlik çağrısı yaparak, 'Kişiler gelir geçer, CHP bakidir. Sizleri mahalle baskısına, estirilen kör fırtınaya karşı birlikte dik durmaya çağırıyorum' dedi.