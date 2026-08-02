CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e Türkiye Koordinatörlüğü görevi verileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Tekin'in üst düzey bir yetki ile bu görevi verileceği ve makam odası tahsis edileceği iddia ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara kulisleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e üst düzey bir yetki ile Türkiye Koordinatörlüğü görevi verileceğini konuşuyor.

Kulisleri doğrulayan Gazeteci Barış Yarkadaş da, dün gece TV100 ekranlarında yayınlanan programda bu iddiaları doğruladı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun daha kapsamlı sorumluluk çerçevesinde Gürsel Tekin'e Türkiye Koordinatörlüğü görevi verileceğini, parti genel merkezinin 13. ya da 14. katında makam odası ve bir otobüs tahsis edeceğini açıkladı.

Gürsel Tekin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Siyaset, makam değiştirme değil; millete ve verilen söze sadakat meselesidir.

Bir partinin bayrağı altında seçime girip, o partinin örgütünün alın teri ve seçmeninin oylarıyla belediye başkanı seçildikten sonra başka bir siyasi partiye geçmek, siyasi etik açısından doğru değildir.

Mesele partiler değil, milletin iradesine duyulan saygıdır.

Eğer seçildiğiniz siyasi kimliği artık temsil etmiyorsanız, yapılması gereken bellidir: Yetkiyi yeniden milletin takdirine sunmaktır.

Demokrasi de, siyaset ahlakı da bunu gerektirir.' ifadelerini kullandı.