Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, son dönemde gündeme gelen parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Özmen, 'Görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İGFA)- Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hakkında ortaya atılan parti değiştireceği yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İddialara bugüne kadar kamu görevlisi olmanın getirdiği hassasiyet nedeniyle yanıt vermeyi tercih etmediğini belirten Özmen, gelinen noktada kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Meslek hayatı boyunca kamu ve özel sektörde farklı görevler üstlendiğini belirten Özmen, tüm sorumluluklarını devlet terbiyesiyle yerine getirdiğini söyledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevine gelirken temel motivasyonunun makam değil, kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Özmen, mazbatasını aldığı gün parti rozetini çıkardığını ve tüm ilçe sakinlerine eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını kaydetti. Başkan Özmen açıklamasında, 'Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum' ifadelerine yer verdi.

Parti değişikliği iddialarına da değinen Özmen, 'Görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim' dedi.