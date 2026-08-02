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Başsavcılık açıklamasında, Kadıgil'in konuşmasında yer alan Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 310/2. maddesinde düzenlenen ilgili suç kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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