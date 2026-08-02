Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 31 Temmuz 2026 tarihinde İzmir'de düzenlediği mitingde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, Kadıgil'in konuşmasında yer alan Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 310/2. maddesinde düzenlenen ilgili suç kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.