Shakespeare'e ilham veren, aralarında Spohia Loren’in de bulunduğu birçok ünlünün gözde tatil mekânı olan Kıbrıs’a giden Türk turist sayısı bu yılın ilk yarısında yüzde 30 artış gösterdi.KKTC (İGFA) - Akdeniz’in incisi olarak adlandırılan KKTC turizmde atağa kalktı. KKTC Turizm Planlama Dairesi istatistiklerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye’den KKTC’ye tatil için gidenlerin sayısı yüzde 30 artışla 815 bine ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar iki milyona yaklaşması bekleniyor.

Turistlerin Kıbrıs’ı tercih etmesi için neden çok. Masmavi denizi ve temiz kumsalları, eşsiz otelleri, eğlenceli gece hayatı, binlerce yıllık tarihiyle Kıbrıs herkese gönünce bir tatil yaşatacak farklı deneyimler sunuyor.

Kıbrıs’ta talep gören bölgelerin başında Girne, Bafra, Lefkoşa, Magosa ve İskele geliyor.

En yoğun talebi pek çok casino ve otele ev sahipliği yapan Girne Bölgesi alıyor. Hemen ardından Deluxe otelleri ile adından söz ettiren Bafra Bölgesi geliyor. Başkent Lefkoşa Casino ve iş seyahatleri için talep alıyor. Mağusa bölgesi ise hem şehire yakınlığı hem de alternatifli otelleri ile talep görüyor. Kıbrıs’ın yükselen yıldızı olan İskele Bölgesi’ne yönelik talep de giderek artıyor.

Düzenlediği turlarla Kıbrıs’ın turizm patlamasına önemli katkılarda bulunan Türkiye’nin lider turizm şirketlerinden Coral Travel Türkiye, tatilini Ada’da geçirmek isteyenlere Kıbrıs’ta gezilecek yerler ve yapılabilecek şeyler konusunda rehberlik edecek ipuçları paylaştı.

SHAKESPEARE'İN OTHELLO'SUNA KONU OLDU

Kıbrıs’ta tarih ve doğa meraklıları için görülecek çok yer var. Girne Kalesi, Kıbrıs’ın sembol yapılarından biri. Venedik’ten Osmanlıya kadar tarihi izlerin bulunabileceği kalede zindanları gezebilir ve iki bin yıllık bir tarihi eser olan batık gemiyi içeren müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Kıbrıs’ın en eski antik kentlerinden biri olan Salamis’i gezebilir, Beylerbeyi köyünde yer alan Bellapais Manastırı'nda mum yakabilirsiniz.

Mağusa'da da liste uzun: Shakespeare'in Othello'suna konu olan Othello Kalesi, 16’ncı yüzyıldan kalma Venedik Kraliyet Sarayı, St. Francis Manastırı ve Kilisesi, Mağusalı zengin bir Rum tüccar tarafından yaptırılmış St. George Kilisesi, hastaların ve yaşlıların korunması için inşa edilen, günümüzde Kıbrıs Sanat Derneği olarak kullanılan Hospitaller Kilisesi, Cafer Paşa Hamamı, Canbulat Müzesi, Namık Kemal Zindanı... Namık Kemal yazdığı Vatan Yahut Silistre oyunundan dolayı sürüldüğü bu binada 38 ay kalmış!

SOPHİA LOREN’İN EVİ DE KIBRIS’TAYDI

Mağusa'nın hemen bitişiğindeki Palm Beach, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974 yılına kadar Akdeniz'in en popüler plajlarından biriydi. Aralarında Sophia Loren'in de bulunduğu dünyaca ünlü birçok sanatçının evi de bu sahildeydi.Şehir kalabalığından uzaklaşıp sakin bir gün geçirmek için Zafer Burnu olarak anılan adanın en uç kısmında yer alan Karpaz Yarımadası`nı gezebilir ve denize girebilirsiniz.

Kıbrıs’a gitmişken pek çok kültürün birleşiminden ortaya çıkan yerel yemekleri mutlaka tatmalısınız. Kleftiko ve pilavuna gibi yemekler, molehiya, pirohu, şeftali kebabı, çeşit çeşit balıklar, koyun sütünden yapılmış hellim ve hellim kızartması, tatlı olarak da macun, gullurikya, şamişi ve ekmek kadayıfı Kıbrıs’ın nadide lezzetleri arasında.