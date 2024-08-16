Küresel Gazeteciler Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ilan ve duyuru kararına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Yerel Basına bir darbenin TMMOB’dan geldiğini vurgulayan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali DİM, birbirinin peşi sıra alınan kararlar “Bu kararlar gazetelere kepenk kapattırıyor” dedi.



“KARAR VATANDAŞIN BİLGİYE ERİŞİMİNİ ENGELİYOR” “Hükümetimizin Tasarruf tedbirleri kapsamında özellikle yerel basınımız için hayati önem taşıyan ilan ve duyurulara getirilen kısıtlamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Bu kez Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, ilan ve duyurularının gazeteler yerine, kendi kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmasını öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmış bu karar ile özellikle yerel basınımıza bir darbede daha vurulmuştur.

Devlet kurumlarımız, Belediyelerimiz ve Kamu Kuruluşu statüsündeki meslek örgütlerinin tasarruf edeceği onlarca başlık varken özellikle ilan ve duyurularda kısıtlamalar tercih edilmektedir.

İlan ve duyuruları kapsayan tasarruf kararları, ilgili kurumlara ciddi katkı sunmazken basınımızın nefes borusunu sıkmakta ve halkın bilgiye erişimini kısıtlayacak sonuçlar doğurmaktadır.

Yetkilileri ivedilikle bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.”



TMMOB YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, 15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme, TMMOB’un ilan ve duyurularının gazeteler yerine, birliğin ilan yerleri ve kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmasını öngörüyor.