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Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet  Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve  İstanbul’da 'Kuyu' operasyonlarının 18'incisi düzenlendi.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri  Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydederken, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;  suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi. 

Kaynak: igf