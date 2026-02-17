KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla 'Okullar Arası Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası' düzenliyor.

Kocaeli'de 48 takım 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası-6 organizasyonu Atatürk Spor Salonu'nda başladı. İstiklal Marşı ile açılışı yapılan organizasyon 50. Yıl Chrysler İlkokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterileriyle renklendi. Daha sonra Türkiye'nin Harlem'i olarak bilinen Karizma Şov grubu sahneye çıktı. İzleyicilere nefes kesen bir akrobatik basketbol gösterisi sunan ekip neredeyse imkânsız olan hareketleri başarıyla tamamladı. Havada uçarak Başkan Büyükakın'la da basket atan grubun performansı gençlerden tam not aldı.

'GENÇLERİMİZİN ENERJİSİ BİZE GÜÇ VERİYOR'

Katılımın bir hayli yoğun olduğu programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Şehrimiz adına güzel bir turnuva daha gerçekleştiriyoruz. Her biriniz kıpır kıpırsınız. Sizin enerjiniz bize güç veriyor. Turnuvaya katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Şehrimizin gençlerinin spor yapması bizler için çok kıymetli. Bizim en önemli hedefimiz, sizleri sporla buluşturmak ve sporun sizler için bir yaşam biçimi olmasıdır. Bundan sonra organizasyona çok daha fazla takım katılsın istiyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, hocalarımıza, takımlarımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Daha sonra eleme müsabakaları Başkan Büyükakın'ın hava atışıyla başladı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı Kardeş Pası-6 organizasyonu; ortaokul erkekler ve kızlar ile lise erkekler ve kızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. 3x3 sokak basketbolu şeklinde gerçekleştirilecek şampiyonada her takım 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 oyuncu ile sahaya çıkacak. 2 gün sürecek ve eleme usulü ile yapılacak turnuvada ekipler, okul takımlarının formaları ile mücadele edecek. Şampiyonaya katılan tüm izleyicilere tişört, dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecek. Turnuvanın finalinde şampiyon takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL tutarında spor hediye çekinin sahibi olacak.