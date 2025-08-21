Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi’nin 5 yıl önce Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfinin yıldönümünü kutladı. Bugüne kadar 4 milyar metreküp gaz vatandaşlara sunulurken, günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkarılacak.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 Ağustos 2020’de Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği tarihi doğal gaz keşfinin 5. yılını duyurdu.

Bakanlık, bu keşfin Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Açıklamaya göre, bugüne kadar 4 milyar metreküp yerli ve milli doğal gaz vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şu anda aktif 12 kuyuda günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor.