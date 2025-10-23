Edirne'de Keşanspor'da yeni sezon öncesi yönetim kadrosu ve görev dağılımı açıklandı. Kulüp Başkanı Mehmet Yavaş başkanlığında yapılan toplantının ardından görev dağılım listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni yönetim yapılanmasının ardından Keşanspor'da hedefin, hem sportif başarı hem de kurumsal sürdürülebilirlik olduğu vurgulandı.
Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Yavaş, açıklamasında; 'Yönetim olarak uyum içinde çalışarak, Keşanspor'u bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.' dedi.
Keşanspor'daki yeni yapılanmada kulübün farklı birimlerinde görev alacak isimler şöyle belirlendi:
- Kulüp Başkanı: Mehmet Yavaş
- Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Aydın
- İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Meriç
- Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Arhatır
- Genel Kaptan: Savaş Baş
- Genel Koordinatör / Ar-Ge ve Reklam Pazarlama Sorumlusu: Fırat Sıvacı
- Muhasebeden Sorumlu Yönetici: Can Meriç
- Tesislerden Sorumlu Yönetici: Ramazan Saltan
- Basın Sözcüsü: Umut Çatal
- Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici: Kubilay Öztürk
- Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetici: Murat Topaloğlu
- Store Sorumlu Yönetici: İsmail Büyüçeklik
- Sportif Direktör: Feyzullah Hardal
- Teknik Yönetim Kadrosu: Mehmet Hardal, Cihan Yeşilırmak, İzzet Ceylan, Erdal Baltacı
- Kulüp Müdürü: Hikmet Kirez
- Malzemeci: Ali Tüfek
Kaynak: RSS