Edirne'de Keşanspor'da yeni sezon öncesi yönetim kadrosu ve görev dağılımı açıklandı. Kulüp Başkanı Mehmet Yavaş başkanlığında yapılan toplantının ardından görev dağılım listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni yönetim yapılanmasının ardından Keşanspor'da hedefin, hem sportif başarı hem de kurumsal sürdürülebilirlik olduğu vurgulandı.

Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Yavaş, açıklamasında; 'Yönetim olarak uyum içinde çalışarak, Keşanspor'u bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.' dedi.

Keşanspor'daki yeni yapılanmada kulübün farklı birimlerinde görev alacak isimler şöyle belirlendi:

Kulüp Başkanı: Mehmet Yavaş

Mehmet Yavaş Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı : Mehmet Aydın

: Mehmet Aydın İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Meriç

Mehmet Meriç Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Arhatır

Murat Arhatır Genel Kaptan: Savaş Baş

Savaş Baş Genel Koordinatör / Ar-Ge ve Reklam Pazarlama Sorumlusu: Fırat Sıvacı

Fırat Sıvacı Muhasebeden Sorumlu Yönetici: Can Meriç

Can Meriç Tesislerden Sorumlu Yönetici: Ramazan Saltan

Ramazan Saltan Basın Sözcüsü: Umut Çatal

Umut Çatal Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici: Kubilay Öztürk

Kubilay Öztürk Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetici: Murat Topaloğlu

Murat Topaloğlu Store Sorumlu Yönetici: İsmail Büyüçeklik

İsmail Büyüçeklik Sportif Direktör: Feyzullah Hardal

Feyzullah Hardal Teknik Yönetim Kadrosu: Mehmet Hardal, Cihan Yeşilırmak, İzzet Ceylan, Erdal Baltacı

Mehmet Hardal, Cihan Yeşilırmak, İzzet Ceylan, Erdal Baltacı Kulüp Müdürü: Hikmet Kirez

Hikmet Kirez Malzemeci: Ali Tüfek