Bunlar da ilginizi çekebilir

Şevval İlayda Avrupa Şampiyonu oldu

Şevval İlayda Avrupa Şampiyonu oldu

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Keşanspor, deplasmada Bozüyük Vitraspor ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılarak önümüzdeki haftalarda ligde kalmak için umut taşıdı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bozüyük Vitraspor karşılaşmasına iyi başlayan Keşanspor, rakibine oranla ortaya iyi bir futbol koydu.