Bilecik 1 Amatör B Grubunda mücadele eden Pazaryerispor bugün oynadığı Gülümbespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken şampiyonluğa adım adım ilerliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik 1 Amatör B Grubunda oynadığı 12 karşılaşmadan 10’u galibiyet ve 2 bereberlikle puanını 32’ye yükselten Pazaryerispor bu hafta kendi sahasında Gülümbespor ile karşılaştı. Ferit ve Ahmet Ateş 'in ilk yarıda attığı goller ile 2-1 kazanan Pazaryerispor bu haftayı da lider olarak kapattı.

Pazaryerispor, bu kritik galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, taraftarlar büyük coşkuyla kutlamalar yaptı. Şimdi gözler bir sonraki maça çevrildi.