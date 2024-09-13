Keşan’da bulunan Keşan Gençlik Kulübü’nün o dönemdeki voleybolcularından olan ve 2.lig kulüplerinden Rota Koleji’nde mücadele eden Duru Zambak, Türkiye’nin voleybolda en köklü kulüplerinden Eczacıbaşı Kulübü’ne transfer oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Turgay Balcı’nın Keşan Gençlik Kulübü Başkanlığı yaptığı 2014/2015 sezonunda kulübün en küçük voleybolcusu olan Duru Zambak’ın o dönemdeki azmi ve başarısı taraftarlar tarafından da büyük beğeni topluyordu.

Balcı, Duru’nun Eczacıbaşı gibi önemli bir kulübe transfer olduğundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Duru daha o zamanlar voleybola gösterdiği ilgi ve alaka ile gelecekte başarılı bir sporcu olacağının sinyalini veriyordu. Kulübümüzden Eczacıbaşı’na giden ikinci sporcumuz Duru oldu. Daha Önce de Semen Şen Eczacıbaşı’na Keşan Gençlik’ten giden ilk sporcu olmuştu. Duru Zambak’a yeni takımında başarılar diliyor ve kendisini kutluyorum.” Dedi.

2024/2025 sezonunda Eczacıbaşı kadrosunda yer alacak olan Libero Duru’yu tebrik ediyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.