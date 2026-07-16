Keşanlı atlet Alper Elmas, Masterlar Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde temsil eden başarılı master atlet Alper Elmas, 11-12 Temmuz tarihlerinde İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen Murat Akman Masterlar Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla önemli bir başarıya imza attı.

Koşan Keşan ekibi adına mücadele eden Alper Elmas, dört farklı branşta yarıştığı şampiyonayı 2 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye ikinciliği ile tamamlayarak hem Keşan'ın hem de Edirne'nin gururu oldu. Elmas, 1500 metre yarışında 4.55.40'lık derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, 4x400 metre bayrak yarışında takım arkadaşlarıyla birlikte elde ettiği 4.27.78'lik dereceyle bir kez daha Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Başarılı sporcu, 800 metre yarışında 2.21.92'lik derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, 3000 metre su engelli yarışını ise 11.47.03'lük dereceyle tamamlayarak bir Türkiye ikinciliği daha kazandı.

Toplam 4 branşta elde ettiği iki altın ve iki gümüş madalya ile dikkat çeken Alper Elmas, master atletizmdeki başarılı performansını bir kez daha kanıtlarken, elde ettiği derecelerle Keşan ve Edirne spor camiasına büyük sevinç yaşattı.

Şampiyonada sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Alper Elmas'ın, önümüzdeki dönemde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılara imza atması bekleniyor.