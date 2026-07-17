İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan gençlerin spor ve doğayla iç içe olmasını sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimini destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile dünya çapında sörf merkezlerinden biri olarak kabul edilen Alaçatı'daki ASPC Sörf Okulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Genç İzmir üzerinden başvuru yapan 18-30 yaş arasındaki gençler 50 kişilik gruplar halinde Sörf Deneyim Atölyesi'nde eğitim aldı.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gençler, teorik ve uygulamalı derslere katıldı. Katılımcılar; rüzgârı kullanma, denge kurma, ekipman kullanımı ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgi edinirken, dalgalarla mücadele etmeyi de deneyimledi.

'BAŞKANIMIZIN VİZYONUYLA GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Serkan Ünalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlere yönelik vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: 'Ekonomik nedenlerle deneyimlenmesi zor olan sörf sporuyla gençlerimizi buluşturduk. ASPC Sörf Okulu bu projeye gönüllü olarak destek veriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Amacımız, sahil kenti olan İzmir'de gençlerimizin su sporlarına erişimini artırmak. Burada hem bedensel hem de ruhsal anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bunun yanı sıra aqua park etkinlikleri, kültürel geziler ve kişisel gelişim atölyeleriyle de gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.'

ASPC Sörf Okulu İşletme Müdür Yardımcısı Tansu Karabaş, Alaçatı'nın dünyanın en iyi sörf koylarından birisi olduğunu belirterek 'Bu anlamda İzmirli genç arkadaşları sörf ve rüzgar sporlarıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Sörf, dışarıdan bakıldığında ulaşılabilir bir spor gibi görünmeyebilir. Çünkü kullanılan ekipmanlar oldukça maliyetli ve bu maliyetler her geçen gün artıyor. Buradaki temel amacımız, fırsat eşitliğini desteklemek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sosyal olanaklar sayesinde bu spora bütçe ayıramayan gençlere sörf yapma imkanı sunuyor, spora devam edebilmeleri için onlara destek olmayı hedefliyoruz' dedi.

'GENÇ İZMİR'E VESİLE OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

ASPC İşletme Müdürü ve Sörf Eğitmeni Çağatay Şen, 'Genç İzmir'e bu etkinliğe vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Gençlerle sörfte buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Onların bu deneyimi bizimle yaşamaları da ayrıca gurur verici. İlk derslerde temel duruş, dönüş teknikleri, rüzgar, ekipman kullanımı ve koy hakkında temel bilgiler veriliyor. Ben de bu spora çalışmaya başladıktan sonra ulaşabildim. Eğer burada çalışmasaydım, sörf yapma imkanım olmayabilirdi. Bu nedenle gençlerin de bu spora erişmesine katkı sunabiliyorsak, bundan büyük gurur duyuyoruz. Gücümüz yettiğince bu etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz' dedi.