Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Herkes İçin Spor Tenis Turnuvası'nda final heyecanı Gebze Tatlıkuyu Vadisi Tenis Kortu'nda yaşandı. 15 gün süren organizasyonda 56 vatandaş sporun ve dostluğun tadını doyasıya çıkardı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda spor organizasyonlarını destekleyerek 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeye devam ediyor.

Kocaeli'de spora ve sporcuya verdiği kesintisiz destekle kentin spor potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Herkes İçin Spor' projesi ile 15 yaş üzeri her vatandaşı sporun birleştirici gücüyle buluşturuyor.

'Herkes İçin Spor' projesi kapsamında; badminton, basketbol, masa tenisi, kort tenisi, yüzme, oryantiring, kürek ve yürüyüş branşlarında etkinlikler düzenleniyor.

TURNUVAYA 56 KİŞİ LATILDI

'Herkes İçin Spor' kurslarında eğitim gören vatandaşlar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen tenis turnuvasında buluştu.

32 kadın, 24 erkek olmak üzere toplam 56 vatandaşın katılım gösterdiği Herkes İçin Spor Tenis Turnuvası, sportif etkinlik alanları ve yüksek enerjisiyle sporseverleri bir araya getirdi.

Gebze Tatlıkuyu Vadisi ile Darıca Balyanoz Koyu Tenis Kortlarında 15 gün süren organizasyonun finalinde ilk 3'e giren katılımcılara ödül ve kupaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba tarafından takdim edildi.