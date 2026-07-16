Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. organizasyonuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anlamlı bir etkinlikle andı. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri'de düzenlenen koşuda, 7'den 70'e yüzlerce vatandaş demokrasi ve millî irade için aynı parkurda buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sporu yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlediği anlamlı organizasyonla bir kez daha birlik ve beraberlik ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Koşusu, 7'den 70'e her yaştan yüzlerce sporcunun ve vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sporun toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönünün ön plana çıktığı organizasyonda vatandaşlar hem sağlıklı yaşam için spor yaptı hem de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemini birlikte yaşadı.

Etkinlik sonunda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yıl boyunca düzenlediği sportif organizasyonlarla her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya ve millî değerleri yaşatmaya devam edecek.