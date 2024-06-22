Derince Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosunda sergilenen Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Keşanlı Ali Destanı adlı oyun büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü “Hiç Bir Yeri Unutmadık” Büyük Anadolu Turnesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Keşanlı Ali Destanı adlı oyun, Derince Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosunda, 21 Haziran, saat 22.00'de, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve 1500 tiyatroseverin katılımıyla sahnelendi ve büyük beğeni topladı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ‘Türk Tiyatrosunun bu başyapıtını Derincede ağırlamaktan onur duyduklarını’ ifade ederek Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür etti.