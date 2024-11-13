Bunlar da ilginizi çekebilir

Edremit İşletmesi’nden Müdür Yardımcısı Ulaş Ahatoğlu'nun ise Keşan İşletme Müdürü olarak atandığı kaydedildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Polat 'ın burada Orman Mühendisi olarak görev yapacağı öğrenildi.

Edirne'nin Keşan ilçesine 2019 yılında Orman İşletme Müdürlüğü’nde göreve başlayan Ertunç Can Polat, Çanakkale’ye atandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2019 yılından bu yana Keşan Orman İşletme Müdürlüğü görevinde bulunan Ertunç Can Polat, Çanakkale Bölge Müdürlüğü'ne atandı.