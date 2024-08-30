Büyük Zaferin 102. yıldönümü bugün Keşan'da gerçekleştirilecek etkinlikler ile kutlanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıldönümü bugün kutlanacak.Kutlama programı bugün saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edilecek.Saat 09.45’te Kaymakamlık Makamı’nda Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tebrikleri kabul edecek.

Kutlamalara Cumhuriyet Meydanı’nda protokolun halkın bayramını kutlaması ile devam edilecek.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tankçı Yüzbaşı İdris Özmen günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program resmi geçit töreni ile sona erecek.