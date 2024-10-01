Keşan - Enez Karayolu yapımı nedeniyle, Büyükdoğanca - Kılıçköy arasında 3,5 km arızalı yoldan gitmek isteyen vatandaşların çilesi bitmiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan-Enez karayolundaki bakım dolayısıyla arızalı yoldan gitmek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti.

“Toz duman derken, şimdide çamur içinde sürücüler çukurlardan kaçmak için adeta dans ediyor" diyen vatandaşlar, "Tanker toz çıkmasın diye basmış suyu. Yol işkenceye dönüşmüş. Keşan Enez arasında giden sürücülerin ve araçlar büyük sıkıntı yaşıyor. Bu sorumsuzluğa dur diyecek bir yetkili yok mu? Yetkilileri bu yoldan geçmeye davet ediyoruz.” diyerek dert yandı.