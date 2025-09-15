Edirne Keşan’da S.S. 25 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri Kooperatifi şoförü Özkan Uluçay, minibüsünde unutulan ve içinde 5 bin TL, kimlik ile kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine eksiksiz ulaştırdı. Vatandaş, duyarlı davranışından dolayı Uluçay ve Kooperatif Başkanı Şükrü Konukçu’ya teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde minibüs şoförü Özkan Uluçay, önceki gün aracında bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

İçinde 5 bin TL nakit, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı inceleyen şoför Uluçay, kimlik bilgilerinden hareketle sahibine ulaştı ve cüzdanı eksiksiz iade etti.

Cüzdanına kavuşan vatandaş, sevincini dile getirerek Özkan Uluçay’ın duyarlılığına ve Kooperatif Başkanı Şükrü Konukçu’nun destekleyici yaklaşımına teşekkür etti.