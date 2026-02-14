Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yeni açılan sondaj kuyusunun terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. 800 metrelik terfi hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, hanelerin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı belirtildi.

MANİSA (İGFA) - Vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu imkanı sağlamak için yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yeni açılan sondajın bağlantısının yapılması için 800 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.



'Çalışmalar En Kısa Sürede Tamamlanacak'

Terfi hattı döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Gölmarmara MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, 'Yeniköy Mahallemizde yaşanan içme suyu konusunda muhtarımızın bir talebi olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun da talimatlarıyla yapılan incelemelerin ardından İçme Suyu Dairesi Başkanlığı olarak mahallemize yeni sondaj kuyumuzu kazandırdık. Gerekli inceleme ve numune işlemlerinin ardından hayırlısıyla 800 metrelik yeni terfi hattımızın döşeme çalışmalarına başladık. En kısa sürede de çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemize sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu kavuşturmuş olacağız' dedi.



'Yeni Sondaj Kuyumuz Daha Verimli Bir Şekilde Açıldı'

Su konusunda sorunlar yaşadıklarını dile getiren Yeniköy Mahalle Muhtarı Dilaver Çetin, 'Mahallemize içme suyu sağlayan sondaj kuyumuzun yetersiz olmasından dolayı özellikle yaz aylarında ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kırsal bir mahalle olduğumuz için bağdan bahçeden gelen vatandaşlarımız sürekli su sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyordu. Özellikle son zamanlarda su yetersizliğinin yanında patlak ve arızalarda meydana gelemeye başladı. Bu nedenle MASKİ Genel Müdürlüğüne yeni sondaj açılması için talepte bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu talebimizi geri çevirmedi. Kısa süre içerisinde sondaj kuyumuz daha verimli bir şekilde açıldı. 800 metrelik yeni terfi hattımızın döşemeleri başladı. İnşallah en kısa süre de de çalışmalar tamamlanarak yeni suyumuza kavuşuruz. Ben ve mahallem adına Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum' dedi.



'Elimizi Yüzümüzü Yıkayacak Su Bulamıyorduk'

Yeniköy Mahalle sakinlerinden Arif Altınova ise, 'Mahallemizin en büyük problemlerinden bir tanesi içme suyuydu. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz sorunumuza kulak vererek kökten çözüm üretti. Tarladan, bahçeden geliyoruz sular kesik. İçme suyunu bırakın elimizi yüzümüzü yıkayacak suyu bulamıyorduk. Bir dilekçe ile hemen gelip yeni sondaj kuyumuzu açtılar. Şu anda yeni sondajımızın terfi hattı döşeme işini yapıyorlar. Başta Besim Dutlulu Başkanımız olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun' dedi.