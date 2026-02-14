Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Tanpınar Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebî dünyası mitler üzerinden yeniden okundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından Şehir Kütüphanesi'nde 'Tanpınar'ın İzinde: Mitlerin Modern Yankısı' söyleşisi gerçekleştirildi.



Tanpınar'ın metinlerinin mitolojik ve felsefi arka planıyla birlikte değerlendirildiği programda; katılımcılar, modern Türk edebiyatının önemli eserlerini farklı bir bakış açısıyla okuma fırsatı buldu.



Söyleşinin konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aynur Koçak, Tanpınar'ın eserlerinde mitlerin yalnızca birer anlatı unsuru olmadığını belirtti. Usta kalemin, geleneği ve kadim anlatıları modern insanın ruh dünyasıyla buluşturduğunu anlatan Koçak, metinlerindeki mitlerin geçmişte kalmış bir hikâye olmadığını, bugünü anlamlandıran güçlü bir hafıza alanı olduğunu ifade etti.



Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meriç Harmancı ise konuşmasında Tanpınar'ın zaman kavramına dikkat çekti. Tanpınar'ın mitolojik döngüsellik ile modern bireyin parçalanmış zaman algısı arasında bir köprü kurduğunu dile getiren Harmancı, yazarın eserlerinde hem kültürel sürekliliği hem de modern kırılmaları aynı anda yansıttığını söyledi. Soru cevap bölümüyle sona eren programda, çocuklara da kitap hediye edildi.