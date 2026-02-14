Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, başta Renault Clio olmak üzere cadde üzerinde park halinde bulunan toplam 6 araçta hasar meydana geldi.

DÜZCE (İGFA) - Hasan Kahya Caddesi'nde meydana gelen kazada, 06 AD 9587 plakalı otomobil, cadde üzerinde iniş yaptığı sırada gaz pedalının takılması sonucu kontrolden çıktı. Araç, bu sırada caddeye girmeye çalışan beyaz renkli Toyota marka otomobile çarptı.

