Palandöken Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri tarafından hazırlanan Öğrenci Müzik Resitali, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler, koro ve piyano dinletileriyle izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Programın açılışında konuşan Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Aile Destek Merkezlerinin toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Kızılgüneş, müzik eğitiminin çocukların özgüven kazanmalarına, estetik bakış açısı geliştirmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kaymakam Kızılgüneş, 'Bugün burada sergilenen performanslar, merkezlerimizde verilen emeğin ve disiplinli çalışmanın en güzel göstergesidir. Çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm koordinatörlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren velilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, resitalin hazırlanmasında emeği geçen Palandöken Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri Koordinatörleri Esma Aydeniz ve Belkıs Yıldız'a, müzik öğretmenleri Cansu Tolan, Bengisu Tolan, Doğukan Dayı, Cihan Zegerek, Burhanettin Kaplan ve Furkan Yıldırım'a teşekkür etti.

Programda, Palandöken Kaymakamlığı Proje öğrencileri tarafından seslendirilen koro eserleri ve piyano dinletileri büyük beğeni topladı. Piyano eşliğini müzik öğretmeni Cansu Tolan yaparken, koro şefliğini Bengisu Tolan üstlendi.

Program sonunda organizasyona katkı sunan öğretmenlere ve emeği geçen isimlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Gece, katılımcıların uzun süre alkışları eşliğinde sona erdi.