İnşaat alanına yerleştirilen proje tabelasına göre yer teslimi 23 Mayıs 2025 tarihinde yapıldı. Sağlık kompleksinin 420 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Alana vinç kurulurken temel kazı çalışmaları da başladı.

Edirne Keşan Devlet Hastanesi’nin eski binasının yıkılmasının ardından, alanda yeni bir sağlık kompleksi inşaatına başlandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski yapı, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından tamamen yıkıldı. Yıkım sürecinde bazı ağaçların kesilmesi kamuoyunda eleştirilere yol açarken, boşaltılan alanda yeni proje için temel kazısı gerçekleştirildi.

