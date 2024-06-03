Edirne'nin Keşan ilçesinde Aden Koleji’nin Okuma Bayramı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aden Koleji’nin Okuma Bayramı etkinliği, geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleştirildi. Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte okulun 1. sınıf öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu. Okuma-yazmayı öğrenen 1. sınıf öğrencileri, mutluluklarını velileri ve öğretmenleri ile paylaştı.

Okul öğrencileri Beril Su Can ve Ata Kale’nin sunumunda gerçekleşen okuma bayramı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul koronun şarkılarını seslendirmesi ile devam eden etkinlik, 1-A Sınıf Öğretmeni Ayşe Gürgen ve 1-B Sınıf Öğretmeni Sedat Engin’in konuşmalarıyla sürdü.

Konuşmasında çocuklara sadece okuma-yazma ve toplama-çıkarma öğretmediklerini söyleyen 1-A Sınıf Öğretmeni Ayşe Gürgen; “Biz bu yıl çocuklarımıza sesleri öğretmeyi hedeflediğimiz kadar insanları, hayvanları, doğayı, tüm canlıları sevmeyi öğretmeyi de hedefledik” dedi.

1-B Sınıf Öğretmeni Sedat Engin ise velilere seslenerek; “Bu gece burada çocuklarınızın ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Çocuk evden okula mutlu gelmeli, okuldan eve de mutlu dönmeli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, öğrencilerin vals ve zeybek dansları yapmasıyla devam etti. Sınıfların yıl içindeki faaliyetlerinin gösterildiği slayt gösterisinin ardından çocuklar, drama, modern dans ve Erik Dalı türküsü eşliğinde oyunlarını oynadı. Etkinlik madalya töreni ile birlikte tüm okul öğretmenlerinin ve velilerin de sahneye davet edilmesiyle sürdü.

Bu sırada Aden Koleji Genel Müdürü Ahmet Altın, okul öğretmenlerine yıl boyunca verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti. Aden Koleji Kurucu Temsilcisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bezbaş da velilere ve öğretmenlere ayrıca idari kadroya teşekkür ederek; “Biz burada iyi İngilizce konuşan, vals dansı yapan, yere vura vura Zeybek oynayan, mutlu ve güzel çocuklar yetiştiriyoruz” dedi.

Okuma Bayramı, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı söylemesiyle sona erdi.