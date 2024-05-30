Edirne'nin Keşan ilçesinde E.K. adlı bir şahsın banka hesabından bilgisayar korsanları tarafından 28 bin TL para çalındığı bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde müştekinin beyanına göre, E.K. adlı şahıs, banka hesabından tanımadığı bir şahsa 28 bin TL para gönderildiğini öğrendi.

Banka müdürü ile görüştüğünde kendisine parayı kendisinin gönderdiğinin gözüktüğünü söyleyerek kabul etmedi.

E.K, parayı bilgisi dışından hesabından çeken şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.