Edirne Valisi Yunus Sezer’in Keşan ziyareti sırasında mevcut Hükümet Konağı’nın yıkılarak yerine modern bir bina inşa edileceğini duyurmasının ardından, geçici taşınma süreci için somut adımlar atıldı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Recep Tarhan Diş Polikliniği binasının bir bölümünün geçici hükümet konağı olarak kullanılacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde, mevcut Hükümet Konağı’nın yenilenmesi projesi kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla, Kaymakam Aziz Mercan liderliğinde yürütülen incelemeler sonucunda, hükümet konağında faaliyet gösteren birimlerin geçici olarak taşınacağı yer belirlendi.

DİŞ POLİKLİNİĞİ BİNASI GEÇİCİ ÇÖZÜM

Kaymakam Mercan, Recep Tarhan Diş Polikliniği binasının bir bölümünün düzenlenerek geçici hükümet konağı olarak kullanılacağını duyurdu.

Binada gerekli tadilatların tamamlanmasının ardından, mevcut Hükümet Konağı’ndaki birimler bu alana taşınacak.

Taşınma işlemleri sonrası eski bina yıkılarak yerine modern, ihtiyaca uygun yeni bir Hükümet Konağı inşa edilecek.

Yetkililer, taşınma sürecinde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli koordinasyonun sağlandığını belirtti. Vatandaşların bilgilendirileceği ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade edildi..