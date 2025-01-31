Edirne Keşan'da Erikli Sahili Koruma Yaşatma ve Çevre Derneği Başkanı Mefail Güngör, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli Sahili Koruma Derneği Başkanı Mefail Güngör’den Keşan TSO’ya yapılan ziyarette, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Ataklı ve Meclis Üyeleri Mustafa İşçimen ile Tarık Özbek tarafından ağırlandı.

Güngör, bölgenin ekonomik ve çevresel geleceği hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantıda, Erikli Sahili ve çevresinin ticaret, sanayi, tarım ve turizm açısından gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, sahilin korunması ve sürdürülebilir turizm projeleri hakkında fikirler de paylaşıldı.

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Erikli Sahili’nin korunmasının ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bölgemizin çevresel değerlerini koruyarak ekonomik gelişimini sürdürmek hepimizin ortak amacı. İş birliği içinde olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Görüşme sonunda, Keşan TSO yönetimi nazik ziyaretlerinden dolayı Mefail Güngör’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.