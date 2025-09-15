Bunlar da ilginizi çekebilir

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşen Kaymakam Mercan, Sivritepe’nin 11 Kasım Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak fidan dikimiyle yeniden yeşillendirileceğini duyurdu.

Gazeteci Erdoğan Demir’in, Keşan Kaymakamlığı, belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, DOÇEK, SARDOS, TEMA ve Keşanlıları fidan dikme kampanyasına davet eden çağrısı üzerine Kaymakam Aziz Mercan çağrıyı destekledi.

Edirne Keşan’da 6 Ağustos 2025’te Sivritepe’de çıkan yangın, 13 hektarlık alanı ve buğday tarlalarını küle çevirmişti. Yangının izleri hâlâ silinmemişken bugün İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir'in yeniden yeşillendirme çağrısı yanıt buldu. EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde İmam Hatip Lisesi arkasındaki Sivritepe’de çıkan yangın, bölgenin doğal dokusuna zarar vermişti.

