Paşayiğitli Ergün Sürücü ve Hüseyin Yörük tarlalarına giden yolun kapanmasından dolayı tarlalarındaki ayçiçeklerini hasat edemiyorlar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Paşayiğit’te kurulacak olan OSB Bölgesi’nin arkasında bulunan tarlalarına giden yolun kapanmasıyla tarlalarındaki ayçiçeklerini biçemeyen iki çiftçi bu durumdan şikayetçi oldu.

Paşayiğitli iki çiftçi Ergün Sürücü ve Hüseyin Yörük, OSB temel atma töreninden sonra tarlalarına giden yolun kapandığını ve 45 dönüm tarladaki ayçiçeklerini hasat edememekten şikayetçi olduğunu belirttiler.

Konuyla ilgili olarak konuşan Ergün Sürücü ve Hüseyin Yörük, ayçiçeklerini ektikten sonra tarlalarına giden yolun OSB çalışmaları nedeni ile kapatıldığını belirterek, “Yolun kapanmasından sonra tarlamızı bakımını yapamadık. Şu anda ayçiçeğimiz hasadımızı da yolun kapalı olması nedeniyle yapamıyoruz. Bu yerler bizim tapulu yerlerimiz bundan sonra da aynı skınıtıyı yaşayacağız. Bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz ne yapacağız, tarlalarımıza nerden geçeceğiz. Buraya güvenlik şeridi çekeceğiz, tel örgü çekemezsiniz buradan geçemezsiniz diyorlar. Tarlamızın 3 tarafı da derin vadi, biz kendi imkanlarımızla yol açma gibi bir şansımız yok. Bu konuda hangi kuruma gittiysek bizi oyaladılar. Hiçbir şey söylemediler. OSB ‘nin ÇED raporu hazırlanırken bize sizin tarlanıza ayrı bir yol verilecek denildi. Ama o yolu göremiyoruz. Tarlamızı işlemede mağduriyet yaşıyoruz, tarlalarımızın arkasında bir vadi var oraya dolgu yapılarak tarlamıza bir yol verilebilir. Bunu da bizim kendi imkanlarımız yapmamızla mümkün değil. Belediye ya da Keşan Ticaret ve Sanayi odası OSB ihalesini alan şirkete bu konuyu aktarsalar bu sorunumuzun çözülüceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Sürücü ayrıca konu ile ilgili olarak Edirne Vali Yardımcısı Eyyup Batuhan Ciğerci ile görüştüklerini ve Ciğerci’nin konuyu Özel İldare İl Müdürlüğü’ne ilettiğini ancak İl Özel İdaresi’nden Paşayiğit’e gelen yetkililerin bu konuda kendilerine yardımcı olamayacaklarını da belirtti.

İki çiftçi şimdi hem ayçiçeklerinin verimsiz olmasından, hem de hasadı gerçekleştiremeyecek olmalarından dolayı kara kara düşünürlerken, yetkililerin kendilerine bir çözüm üretmesini de bekliyorlar.