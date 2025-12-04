Edirne Keşan'da Mecidiye Muhtarlığı, çevre temizliği ve doğal yaşamı koruma çalışmaları kapsamında Bülbül Deresi'nde temizlik operasyonu başlattı. Dere yatağındaki atıklar kaldırılırken, su akışını engelleyen birikintiler de temizleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Mecidiye'de çevre duyarlılığını artırmak ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Bülbül Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı. Muhtarlık ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, dere yatağında biriken çöpler ve su akışını engelleyen birikintiler titizlikle temizleniyor.

Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça yaptığı açıklamada, köy genelinde derelerde temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Bülbül Deresi başta olmak üzere köyümüz derelerinde temizlik çalışmalarına başladık. Amacımız hem çevresel riskleri azaltmak hem de dere çevresinin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Doğamızı korumak ortak sorumluluğumuzdur. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Temizlik çalışmalarının plan dahilinde diğer derelerde de devam edeceği ifade edilirken, bölgede düzenli bakımın sürdürüleceği belirtildi.

Muhtar Akça, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunarak, dere yatağına çöp ve atık bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.