'Milyonerler Festivali' 12 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 çekilişle 590 talihliye toplamda 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 'Milyonerler Festivali' son çekilişinde 5 talihliye toplamda 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Adana Kozan'dan, Amasya Suluova'dan, Manisa Akhisar'dan, Zonguldak Çaycuma'dan ve Milli Piyango Online'dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 2 milyon 603 bin 9 TL ikramiye kazandı.

Toplamda gerçekleşen 10 çekilişte İstanbul'dan Manisa'ya, Tekirdağ'dan Hatay'a kadar Türkiye'nin farklı şehirlerindeki bayilerden ve Milli Piyango Online'dan oynayan toplam 590 talihli, ekstra ikramiye sevinci yaşanırken her çekilişte talihlilere ekstra 10 milyon TL'lik ikramiye dağıtıldı.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.