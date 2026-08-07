Keşan Kent Konseyi Başkanlığı, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla başlattığı ziyaretler kapsamında merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanlığı, kentte ortak akıl, katılımcılık ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan merkez mahalle muhtarları ile köy muhtarlarını ziyaret eden Kent Konseyi yönetimi, mahalle ve köylerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve yerel yönetim anlayışına katkı sağlayacak konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiği vurgulanırken, Keşan'ın ortak geleceğine katkı sağlayacak çalışmalarda iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde olmayı önemsediklerini belirterek, 'Keşan'ımızın daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha katılımcı bir kent olması için toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Mahalle ve köy muhtarlarımızın görüş ve önerileri yürüttüğümüz çalışmalara önemli katkılar sunuyor. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Keşan için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Keşan Kent Konseyi Başkanlığı, önümüzdeki dönemde de kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kentin diğer paydaşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüreceğini bildirerek, gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür etti.