Keşan eski İlçe Millî Eğitim Müdürü Latif Özenç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen lokma hayrı programıyla anıldı. Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen programa mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Özenç, vefatının yıl dönümünde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programa İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, şube müdürleri, müdürlük personeli, merhum Latif Özenç'in eşi ve çocuğu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda dualar edilerek Özenç rahmet ve minnetle anılırken, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik de merhumun ailesiyle bir araya gelerek taziyelerini iletti ve bir süre sohbet etti. Merhumun ailesi ise düzenlenen anma programı dolayısıyla Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, gösterilen vefanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Eski müdürümüz Latif Özenç'i vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla anıyor; başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.