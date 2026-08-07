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Çalışmalarda yaklaşık 500 metreküp beton ve 7 ton çesan kullanıldı. İzmit Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürecek.

Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki yolda yürütülen çalışma kapsamında toplam 3 bin 500 metrekare beton yol imalatı yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Dağköy Mahallesi Merkez Küme Evler Mevkii'nde daha önce toprak yol olarak kullanılan güzergahta beton yol çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Dağköy Mahallesi Merkez Küme Evler Mevkii'nde gerçekleştirdiği beton yol çalışmasıyla bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

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