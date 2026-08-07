Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Küplüpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların görüş, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, esnafı da gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla güçlü ve doğrudan iletişim kurmaya öncelik veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sosyal belediyecilik ve ortak akıl anlayışı doğrultusunda Osmangazililerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cuma namazını Küplüpınar Mahallesi'ndeki Cavit Çağlar Camii'nde eda eden Başkan Erkan Aydın, namazın ardından ikramlarda bulunarak, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Aydın'a belediye meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşların aktardığı talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin gündeme getirdiği konuları yerinde değerlendirdi. Başkan Aydın daha sonra Küplüpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti. Tek tek uğradığı iş yerlerinde ilgiyle karşılanan Başkan Aydın, esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileğinde bulundu. Yoldan geçen Osmangazili vatandaşlar da Başkan Aydın'a selam vererek, hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirip, teşekkürlerini iletti.

Başkan Aydın, Osmangazi'nin her noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve vatandaşların görüşlerini belediye çalışmalarına yansıtmaya yönelik ziyaretlerini sürdürecek.