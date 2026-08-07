Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda geleneksel olarak düzenlediği Baba-Oğul Kampı, Ağustos ayında da katılımcıları doğayla buluşturacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Baba-Oğul Kampı, Ağustos ayında da baba ve oğulları ağırlayacak.

Spor Konya Kamp Alanı'nda (Çumra Apa Barajı) gerçekleştirilecek kamp programında babalar ve oğulları doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

İki ayrı kamp dönemi olarak planlanan organizasyonda, 7-9 yaş ve 10-12 yaş gruplarındaki çocuklar babalarıyla birlikte kamp yapma fırsatı bulacak. İlk kamp programı 14-15 Ağustos tarihlerinde 7-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek. İkinci kamp ise 15-16 Ağustos tarihlerinde 10-12 yaş grubundaki çocuklar ve babalarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Doğayla iç içe gerçekleştirilecek kamp; eğitici atölyeler, sportif etkinlikler, takım oyunları ve sosyal aktivitelerle çocukların kişisel gelişimine katkı sunarken, babalarıyla kurdukları bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu Baba-Oğul Kampı'na katılmak isteyen vatandaşlar, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren spor.konya.com.tr adresi üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek.