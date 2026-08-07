Keşan'da yaklaşık 177 milyon lira yatırım bedeline sahip yeni Hükümet Konağı Projesi'nin inşaatı başladı. Tarihi doku korunarak inşa edilecek proje kapsamında kamu kurumları tek çatı altında toplanacak. Hükümet Konağı'nın Mayıs 2027'de hizmete açılması hedefleniyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da uzun süredir beklenen yeni Hükümet Konağı Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 177 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, ilçedeki birçok kamu kurumu modern hizmet binalarında vatandaşlara hizmet verecek.

Temel atma törenine Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, kamu kurumlarının temsilcileri ile siyasi parti yöneticileri katıldı. Törende konuşan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, projenin iki etap halinde planlandığını belirtti. İlk etapta Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının hizmete açıldığını hatırlatan Mercan, ikinci etapta ise eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda yeni hizmet binasının inşasına başlandığını söyledi.

Yeni kamu kompleksinin yaklaşık 600 metrekarelik ana binasında Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Birimi, Milli Emlak Müdürlüğü, Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare ve ilk etapta Polis Merkezi'nin yer alacağını ifade eden Mercan, yaklaşık 250 metrekarelik ikinci binanın ise yalnızca Kaymakamlık birimlerine hizmet vereceğini belirtti.

TARİHİ DOKU KORUNACAK

Projede tarihi mirasın korunmasına özel önem verildiğini vurgulayan Mercan, Kaymakamlık binasının inşa edileceği alanın geçmişte Hükümet Konağı ve Jandarma Karakol Komutanlığı olarak kullanıldığını hatırlattı. Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yapının tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden inşa edileceğini belirten Mercan, yeni binaların Keşan'ın tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu bir mimariye sahip olacağını söyledi. İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Mercan, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde yeni Hükümet Konağı'nın Mayıs 2027'de tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

OTOPARK İÇİN YENİ ÇÖZÜM ARANIYOR

Tören sonrası otopark sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Mercan, zemin yapısı ve mimari özellikler nedeniyle bina altında otopark yapılamadığını söyledi. Çevrede yaklaşık 20 araçlık otopark alanı oluşturulacağını belirten Mercan, Hükümet Konağı'nın ilave otopark ihtiyacının karşılanması için belediyeyle ortak çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da yeni Hükümet Konağı'nın en az bir asır boyunca ilçeye hizmet verecek kalıcı bir eser olacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından edilen duaların ardından yeni Hükümet Konağı'nın temeli atıldı.