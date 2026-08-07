İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Şirintepe Çınar Çocuk Evi ve Tepeköy Çınar Çocuk Evi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kura çekimi, ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çınar Çocuk Evlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kura çekimi, Kocaeli 3. Noterliğinden Soner Tığ eşliğinde şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkan Vekili Lütfü Obuz, Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni ve Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü katıldı.

Programda ayrıca Valilikten gelen kişisel bilgilerin internette yayımlanmasıyla ilgili azami dikkat gösterilmesiyle ilgili yazı dikkate alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince hareket edildi ve kura canlı yayında verilmedi. Noter huzurunda yapılan kuranın sonuçları kamuoyuna İzmit Belediyesinin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SONUÇLAR AİLELERE BİLDİRİLECEK

Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Şirintepe Çınar Çocuk Evi ve Tepeköy Çınar Çocuk Evi için kura çekimi gerçekleştirildi. Yeşilova Çınar Çocuk Evi'ne 2020-2021, 2022 ve 2023 doğumlular, Şirintepe Çınar Çocuk ve Tepeköy Çınar Çocuk Evi'ne ise 2022 doğumlu çocukların kurası yapıldı. Kura çekimi sonrası sonuçlar ailelere belediye tarafından bildirilecek.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, 'Bu dönem 6 Çınar Çocuk Evimizle hizmet sunuyoruz. Kıymetli yavrularımızı Çınar Çocuk Evlerimize dört gözle bekliyoruz. Şimdiden hayırlı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulunuyorum. Bu kura sürecini bekleyen tüm ailelerimizi de saygıyla selamlıyorum. Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır. İzmit Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğimizi de önemle belirtiyorum. Kura çekimimizin kentimize, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlar getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.