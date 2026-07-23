Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), aday öğrencilerin doğru tercih yapmalarına ve üniversiteyi yakından tanımalarına rehberlik etmek amacıyla düzenlediği Tanıtım Günleri ile gençleri kampüste ağırlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), aday öğrencilere üniversite ve meslek seçimlerinde rehberlik etmek ve üniversitenin akademik bölümlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Tanıtım Günleri başladı.

GTÜ Tanıtım Günleri, 26 Temmuz Pazar günü hariç 2 Ağustos tarihine kadar her gün 10.00 - 16.00 saatleri arasında Kongre ve Kültür Merkezinde aday öğrencilerin ziyaretine açık olacak.

Etkinlik kapsamında akademik ve idari personel ile öğrenci toplulukları stantlarda adaylarla bir araya gelerek GTÜ'nün güçlü akademik yapısını, sosyal imkânlarını ve kampüs yaşamını ayrıntılı şekilde aktarıyor.

REKTÖR PROF. DR. HACI ALİ MANTAR STANTLARI ZİYARET ETTİ

Etkinliğin ilk gününde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar stantları ziyaret ederek akademik- idari personel ve öğrencilerle sohbet etti. Yürütülen çalışmalarda kolaylıklar dileyen Rektör Mantar, gösterilen özveri dolayısıyla görevlilere teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Daha önceki yıllarda olduğu gibi Tanıtım Günleri'ni bu sene de değerli gençlerimize destek olmak amacıyla düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada GTÜ'de yapılan akademik çalışmaları akademisyenlerimizden dinleme fırsatı elde ediyor.

Lisans düzeyinde 5 fakülte ve 22 bölümün yanı sıra meslek yüksekokulumuz ve bünyesindeki ön lisans programımızla eğitim veriyoruz. Tüm bu bölümlerde dünyanın en iyi çalışma olanaklarını sunan laboratuvarlara sahip bir Araştırma Üniversitesi olan GTÜ'ye her geçen yıl ilginin arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan genç misafirlerimize öncelikle hayallerinin peşinden giderek net hedefler koymalarını ve bu hedeflere kararlı adımlarla ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Tüm katılımcılara GTÜ'ye 'hoş geldiniz' diyorum.'

ARAŞTIRMA ODAKLI VİZYON VE DİNAMİK KAMPÜS YAŞAMI

Tanıtım Günleri süresince merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma fırsatı yakalayan aday öğrenciler; GTÜ'nün araştırma odaklı vizyonu, öğrenci toplulukları ve projelerle dolu dinamik kampüs yaşamı hakkında bilgi ediniyor.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara üniversitenin sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı faaliyetleri de detaylıca aktarılıyor.

Aday öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek doğru tercihler yapmasına katkı sağlayan Tanıtım Günleri, GTÜ'nün değerlerini ve vizyonunu paylaşan güçlü bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.