Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, TOBB'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda Mardin iş dünyasının beklentilerini kamu bankalarının genel müdürlerine aktardı. Çelik, uygun faizli konut kredileri ile tarımsal sulamada GES yatırımlarına özel finansman desteği talep etti.

MARDİN (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı', kamu bankalarının genel müdürleri ile oda ve borsa başkanlarını bir araya getirdi.

Toplantıya Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik de katılarak Mardin iş dünyasının öncelikli taleplerini kürsüden dile getirdi.

Toplantıda, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile iş dünyası temsilcileri, reel sektörün finansmana erişimi, kredi imkanları ve ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'KONUT SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİ'

Konuşmasında inşaat ve gayrimenkul sektörünün yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Hatip Çelik, vatandaşların ve yatırımcıların konuta erişimini kolaylaştıracak düşük maliyetli ve uygun faizli konut kredilerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bölgenin en önemli üretim maliyetlerinden birini oluşturan tarımsal sulama giderlerine de değinen Çelik, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda GES projelerine yönelik özel kredi ve finansman paketlerinin hayata geçirilmesini talep etti.

Toplantıda reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve üretimi destekleyecek yeni finansman modelleri konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Mardin'in öncelikli talepleri de kamu bankalarının üst yönetimine doğrudan iletildi.