Edirne futbolunda bir başarı da Keşan Gençlerbirliği’nden geldi. Keşan Gençlerbirliği katıldığı 5. Antalya Cup turnuvasında U12 ve U13’lerde ikinci oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Gençlerbirliği, 5. Antalya Cup Turnuvası’nda U12 ve U13 kategorilerinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

U12 takımı, grup maçlarında İzmir Aliağa Genç ile 2-2 berabere kalıp, Salihli Anka’yı 2-0 yendikten sonra Bodrum Halikarnas ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fenerbahçe’ye 5-0 yenilen ekip, turnuvayı ikinci tamamladı.

Keşan Gençlerbirliği U13 takımı ise Safrabolu Bağlar ile Esenyurt Yenerspor’u 4-0, Bodrum Karaovaspor’u 3-0 yenip, Menemen Kuzey Es ile 3-3 berabere kalarak grup birincisi oldu.

Yarı finalde İzmir Kubilay FK’yı penaltılarla 3-2 geçen Keşan Gençlerbirliği, finalde İzmir Çiğli Belediyesi’ne 5-1 kaybederek ikinci sırayı aldı.

Turnuva sonrası eşi Burcu Poyraz ile İGFA Temsilcimiz Erdoğan Demir'i ziyaret eden Keşan Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Orçun Poyraz, sporcuların başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Poyraz, Deniz Doruk Berber’in Göztepe, kaleci Agah İnanç Balcı’nın ise Fenerbahçe Akademi antrenmanlarına davet edildiğini, ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş Akademi takımlarıyla hazırlık maçları planlandığını açıkladı.